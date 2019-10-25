عبدالحفيظ يوضح موقف الأهلي من التجديد لرباعي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن التجديد لرباعي الفريق أحمد فتحي، شريف إكرامي، وليد سليمان، وحسام عاشور لم يتم الحديث عنه في الوقت الحالي، كما أوضح أنه يتمنى دائمًا أن يكون على علاقة جيدة بالزمالك.

وقال عبدالحفيظ في تصريحاته لقناة "ام بي سي مصر" الفضائية: "في النادي لا يوجد شخص يقوم بكل شيء، لكل فرد داخل النادي الأهلي دور يقوم به، وهذا الأمر يجعل النجاح سهل."

وردًا على مسألة التجديد لأحمد فتحي، شريف إكرامي، وليد سليمان، وحسام عاشور، أوضح عبدالحفيظ أن تاريخ الرباعي الكبير يجعلهم محل تقدير من الجميع.

وتابع: "حسام عاشور حصل على كافة البطولات التي فاز بها الأهلي منذ 2005 وحتى الآن، وله دور في جزء كبير من تاريخ الأهلي الأفريقي بالكامل."

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وأضاف: "وليد سليمان قام بدور رائع معنا في الفترة الماضية، ولعب فترة طويلة وهو مصاب في الركبة ورفض إجراء الجراحة لحين الانتهاء من بطولة أفريقيا."

وواصل: "التجديد لكل لاعب داخل الأهلي يتم بناء على عنصرين، الأول جزء فني يخص الجهاز الفني، والثاني يخص إدارة النادي، ولم يتم الحديث عن أي من الأمرين حتى الآن."

ونفى مدير الكرة بالأهلي أن يكون رحيل أحمد حمدي للجونة الهدف منه حرمان الزمالك منه: "وافقنا على عدد من العروض الخارجية لأحمد حمدي خلال السنوات الماضية، لكن لم تكن الأمور تتم، وعندما أتى عرض الجونة وافقنا على هذا العرض."

واختتم، قائلًا: "العلاقة مع الجونة جيدة وهذا ما نتمناه مع كافة الأندية، وهدفنا دائمًا أن نكون في أفضل حال مع الجميع، بما في ذلك المنافس المباشر الزمالك، أتمنى قبل أن أموت أن يقتنع الجميع بأن ما بيننا جميعًا منافسة فقط."