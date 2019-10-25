عبد الحفيظ يوضح حقيقة طرده من غرف ملابس الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه لا صحة لما تردد حول طرده من غرف ملابس الفريق بواسطة السويسري رينيه فايلر المدير الفني بداعي أنه ليس له دور فني مع الفريق. أنه ليس له دور فني مع الفريق. وقال مدير الكرة بالأهلي إن هذا الكلام غير صحيح بالمرة وعلاقته مع فايلر قوية ولا توجد أي خلافات. قوية ولا توجد أي خلافات. ونفى عبد الحفيظ وجود أي مشكلة بخصوص تجديد عقود الرباعي المخضرم شريف إكرامي حارس المرمى وأحمد فتحي ووليد سليمان وحسام عاشور موضحاً أن الأهلي سيحسم هذا الملف في أقرب فرصة.

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