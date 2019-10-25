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عبد الحفيظ يزيد الغموض حول توقيع كهربا للأهلي

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قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إنه لا يحب الحديث عما يتردد حول توقيع محمود عبد

المنعم كهربا مهاجم ديسبورتيفو أفيس البرتغالي للأهلي واقترابه من الانضمام للفريق في شهر يناير المقبل.

وأضاف مدير الكرة أن كهربا ليس لاعباً في الأهلي كي يتحدث عنه موضحاً أن الأهلي لا يتحدث سوى عن لاعبي فريقه فقط.

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