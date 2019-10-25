قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إنه لا يحب الحديث عما يتردد حول توقيع محمود عبد المنعم كهربا مهاجم ديسبورتيفو أفيس البرتغالي للأهلي واقترابه من الانضمام للفريق في شهر يناير المقبل. المنعم كهربا مهاجم ديسبورتيفو أفيس البرتغالي للأهلي واقترابه من الانضمام للفريق في شهر يناير المقبل. وأضاف مدير الكرة أن كهربا ليس لاعباً في الأهلي كي يتحدث عنه موضحاً أن الأهلي لا يتحدث سوى عن لاعبي فريقه فقط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد الحفيظ يزيد الغموض حول توقيع كهربا للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.