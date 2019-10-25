الأهلي يشعل أزمة شارة المنتخب ويعلن دعم فتحي

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي دعمه الكامل للاعب أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق في أزمة شارة قيادة المنتخب الوطني موضحاً أن الشارة من حق فتحي ولا يجب منحها للاعب محمد صلاح نجم موضحاً أن الشارة من حق فتحي ولا يجب منحها للاعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في وجود فتحي . وقال مدير الكرة بالأهلي في تصريحات تليفزيونية إن شارة المنتخب دائماً يتم تقلدها بالأقدمية وبالتالي لا يجب تغيير هذا النظام حتى لا يتسبب في أزمات وخلافات بين اللاعبين.

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