الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع كينو

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه لا صحة لما تردد حول إمكانية التعاقد مع البرازيلي ماركوس كينو نجم الجزيرة الإماراتي. البرازيلي ماركوس كينو نجم الجزيرة الإماراتي. وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية إن كينو لاعب موهوب ولكنه خارج حسابات الأهلي كما أنه تعرض لإصابة قوية. إن كينو لاعب موهوب ولكنه خارج حسابات الأهلي كما أنه تعرض لإصابة قوية. وكان كينو قد رحل معاراً إلى نادي الجزيرة قادماً من بيراميدز.

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