السيسي يمنح لاعبة التجديف مريم همام وسام الرياضة من الطبقة الثالثة

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعبة التجديف بالمنتخب الوطني ونادى المعادى الرياضي واليخت مريم همام ، وسام الرياضة من الطبقة الثالثة ، وذلك تقديرا لإنجازاتها في دورة الألعاب الإفريقية الأخيرة والتي أقيمت في تونس. وكانت اللاعبة مريم همام قد نجحت في إحراز ميداليتين ذهبية وأخرى فضية خلال منافسات البطولة الإفريقية والتي أقيمت في تونس. فضية خلال منافسات البطولة الإفريقية والتي أقيمت في تونس. ويتقدم مجلس إدارة نادي المعادى الرياضي واليخت برئاسة المهندس علاء فهمي بخالص التهنئة للاعبة مريم همام علي ما حققته من إنجازات كبيرة ، متمنيا لها دوام التوفيق والاستمرار في رفع اسم مصر والنادى عاليا في مختلف المحافل التوفيق والاستمرار في رفع اسم مصر والنادى عاليا في مختلف المحافل الرياضية القارية والدولية . وكان المنتحب الوطني، قد تصدر جدول ترتيب البطولة بعدد 18 ميدالية متنوعة بواقع 8 ميداليات ذهبية، و6 ميداليات فضية، و4 ميداليات برونزية، متفوقاً على الدول المشاركة في البطولة المتمثلة في تونس، الجزائر، ليبيا، المغرب، اوغندا، كوت ديفوار، نيجيريا، بنين، أنجولا، نامبيبا، زيمبابوي.

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