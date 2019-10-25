تلقي مسئولو نادي السكة الحديد برئاسة الدكتور محمد عيد بعض العروض الجادة والمقدمة من الأهلي و إنبي ووادي دجلة للتعاقد مع عبد الرحمن أيمن حارس مرمى الفريق 2001 المنضم حديثًا إلى منتخب الشباب بعد المتابعة الجيدة من قبل ربيع ياسين المدير الفني .
ويشارك اللاعب مع الفريق الأول بنادي السكة الحديد خلال الموسم الجديد .
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يصارع إنبي ودجلة لضم موهبة السكة الحديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.