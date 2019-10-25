الأهلي يصارع إنبي ودجلة لضم موهبة السكة الحديد

تلقي مسئولو نادي السكة الحديد برئاسة الدكتور محمد عيد بعض العروض الجادة والمقدمة من الأهلي و إنبي و وادي دجلة للتعاقد مع عبد الرحمن أيمن حارس مرمى الفريق 2001 المنضم حديثًا إلى منتخب الشباب بعد المتابعة الجيدة من قبل ربيع ياسين المدير الفني . وادي دجلة للتعاقد مع عبد الرحمن أيمن حارس مرمى الفريق 2001 المنضم حديثًا إلى منتخب الشباب بعد المتابعة الجيدة من قبل ربيع ياسين المدير الفني . ويشارك اللاعب مع الفريق الأول بنادي السكة الحديد خلال الموسم الجديد .

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