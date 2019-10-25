الزمالك يطلق اسم أدهم الكيكي على غرف ملابس اللاعبين

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك منح العضوية العاملة لوالد الطفل أدهم الكيكي وإطلاق اسم أدهم على غرف ملابس اللاعبين . الكيكي وإطلاق اسم أدهم على غرف ملابس اللاعبين . وكان أدهم قد وافته المنية أثر حادث انقلاب سيارة والده أثناء توجههم لمشاهدة مباراة كأس السوبر المصري في برج العرب .

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