بني سويف يهزم سوهاج بركلات الترجيح ويصعد لدور الـ64 للكأس

صعد فريق بني سويف للدور التمهيدي الثالث الـ"64" لبطولة كأس مصر بعد تغلبه على سوهاج بضربات الترجيح 3/2 في اللقاء الذي أقيم اليوم" الجمعة" . الترجيح 3/2 في اللقاء الذي أقيم اليوم" الجمعة" . وكان الوقت الأصلي قد انتهي بالتعادل بهدف لكل منهما . وسوف يواجه فريق بني سويف نظيره سوهاج يوم الاثنين المقبل، في ثانى مواجهات دورى القسم الثاني.

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