التليفونات يهزم أسيوط ويتأهل للدور التمهيدي الرابع لكأس مصر

تأهل فريق تليفونات بني سويف للدور التمهيدي الرابع من بطولة كأس مصر بعد الفوز على أسمنت أسيوط بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة ضمن مواجهات الدور التمهيدي الثالث للبطولة. بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة ضمن مواجهات الدور التمهيدي الثالث للبطولة. وكان فريق بتروجيت قد تأهل لنفس الدور بعد تغلبه على فريق بهتيم بهدفين مقابل هدف في نفس الدور .

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