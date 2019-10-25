الرائد يفوز على ضمك بهدف نظيف في الدوري السعودي

حقق فريق الرائد فوزا مهما على نظيره فريق ضمك الصاعد حديثا إلى الدوري بنتيجة ١_٠ في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد الأمير سلطان بن عبد العزيز عبد العزيز الرياضية ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين . أحرز هدف التقدم للرائد الوحيد محمد فوزير من ركلة جزاء . من ركلة جزاء . بهذه النتيجة يحتل الرائد المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد ٨ نقاط، بينما يحتل فريق ضمك المركز السادس برصيد ٤ نقاط منتظرا ما ستسفر عنه باقي مباريات المسابقة .

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