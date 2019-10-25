رياضة | ماني يطلق تصريحًا قويًا بشأن الكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماني يطلق تصريحًا قويًا بشأن الكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي في تصريحات تلفزيونية عن فرحته بالترشح لقائمة الـ30 لاعب للفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا الموسم.

ماني يكشف عن حلمه بالفوز بجائزة الكرة الذهبية

قال ماني :"‏إنه حلم بالنسبة لي أن أفوز بالكرة الذهبية، لكنه لم يكن هاجسًا بالنسبة لي لأني أفكر دائمًا في الفوز بالبطولات مع ليفربول والسنغال، أنا أفكر دائمًا في المجموعة لقد بذلت قصارى جهدي الموسم الماضي مع الفريق ومنتخب بلادي ‏، التفكير في أنني أستطيع الفوز هو إطراء كبيرة وأنا سعيد للغاية بالتأكيد إنه حلم كبير بالنسبة لي أن أفوز به يومًا ما سأحاول دائمًا الفوز بها طالما ألعب كرة القدم إذا حدث ذلك ، سأكون أسعد رجل في العالم،‏ كان جميع الأولاد في ليفربول سعداء حقًا بترشيحهم لهذه الجائزة إنه حلم لأي لاعب أن يكون جزءًا من قائمة البالون دور ، وخاصة الفوز بها، كنا سعداء جميعاً".

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ماني يتحدث عن موقعة جينك في دوري أبطال أوروبا

وعلق اللاعب الدولي السنغالي عن فوز ليفربول أمام جينك في دوري أبطال أوروبا قائلا:"‏لقد كانت مباراة مهمة حقًا بالنسبة لنا للفوز وفزنا بها، لقد لعبنا أيضًا بشكل جيد حقًا واستحقينا الفوز بهذه اللعبة، خلقنا العديد من الفرص وأحرزنا أربعة أهداف كان يوجد إصرار حقًا بالفوز باللعبة وسعداء بأداء الفريق. نحن نتطلع لمباراة الأحد الآن أمام توتنهام".

ماني يعلق علي أداء فيرمينو مع ليفربول

أشاد السنغالي ساديو ماني بزميله في الفريق فيرمينو قائلا:"إنه لاعب رائع‏، كل الثناء لبوبي الناس يرون ذلك الآن لكن الموظفين في النادي والفريق الجميع كانوا دائمًا سعداء بفيرمينو لأنه دائمًا ما يضحى بنفسه من أجل الفريق ‎يفعل ذالك بشكل جيد يصنع العديد من الفرص لصلاح ولي،‏ لا يمكنك توقع اي شيء منه أنا أعرفه جيدًا ، فأنا أتدرب معه كل يوم وأعرف جودته وأعلم ما يمكنه فعله لم أُفاجأ أبدًا بمستواه فأنا أتطلع إليه طوال الوقت على أرض الملعب".