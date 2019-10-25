رياضة | هيئة الرياضة تطلب التحقيق في "واقعة الجماهير" بمباراة الاتفاق والعدالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيئة الرياضة تطلب التحقيق في "واقعة الجماهير" بمباراة الاتفاق والعدالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بالتحقيق في واقعة دخول عدد من الجماهير إلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام الذي يشهد مباراة الاتفاق والعدالة، بشكل مخالف لمعايير الحضور الجماهيري المنصوص عليها.

وحقق الاتفاق فوزا على العدالة، بهدف نظيف، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد الاتفاق المركز الثامن في جدول الدوري، برصيد 9 نقاط من 8 مباريات، فيما يأتي العدالة في المركز الثالث عشر، برصيد 7 نقاط.

ويستعد كلا من الأهلي لمواجهة الحزم، فيما يواجه التعاون فريق الفيصلي، غدا السبت، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.