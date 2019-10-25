رياضة | ميسي يحلق وحيدًا.. تعرف على قائمة هدافي برشلونة التاريخية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يحلق وحيدًا.. تعرف على قائمة هدافي برشلونة التاريخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حلق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني وحيدًا كالعادة في قائمة هدافي الفريق الكتالوني على مر التاريخ.

ميسي وسواريز يستمران في تحطيم الأرقام

وكالعادة استمر ميسي والأوروجواني لويس سواريز نجمي برشلونة في تحطيم الأرقام القياسية حيث لم يتواجد أي لاعب من جيل برشلونة الحالي سوى هذا الثنائي في قائمة هدافي الفريق تاريخيا.

قائمة هدافي برشلونة التاريخية

وجاء ترتيب هدافي نادي برشلونة تاريخا كالآتي:

1- ليونيل ميسي: 606 هدف

2- سيزار: 232 هدف

3- لاسلو كوبالا: 194 هدف

4- لويس سواريز: 184 هدف

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5- جوسيبي سمايلتر: 184 هدف

6- جوسيب اسكولا: 167 هدف

7- باولينيو الكانتارا: 143 هدف

8- صامويل إيتو: 130 هدف

9- ريفالدو البرازيلي: 130هدف

10- ماريانو مارتن: 128 هدف

موعد مباراة برشلونة القادمة بالدوري الإسباني

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي بلد الوليد يوم الثلاثاء القادم 29 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 19 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.