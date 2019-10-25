رياضة | كويلار: جاهزون للفوز على النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كويلار: جاهزون للفوز على النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الكولومبي جوستافو كويلار المحترف بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن مواجهة فريقة النصر، يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال كويلار في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "تجهيزاتنا تسير بشكل جيد، ونسعى لمواصلة الانتصارات وتوسيع الفارق والمحافظة على البقاء في الصدارة".

وتابع: "بعد وصولنا لنهائي آسيا، أصبحنا نشعر بثقة كبيرة، فنحن نملك القوة والجاهزية للظهور بشكل مميز أمام النصر".

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وأضاف: "مباراة النصر قوية، ولكننا نملك الأمكانيات التي تمكنا من اقتناص النقاط الثلاث".

من المقرر أن تقام مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة، السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مصر، والساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية، في المركز السادس برصيد 11 نقطة.