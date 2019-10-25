رياضة | سيد عبد الحفيظ يبعد كهربا عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيد عبد الحفيظ يبعد كهربا عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مفاجأة مدوية بشأن الأنباء التي تتحدث عن تعاقد المارد الأحمر مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب أفيش البرتغالي الحالي ونادي الزمالك السابق.

سيد عبد الحفيظ يبعد كهربا عن الأهلي

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج "الجمعة في مصر" اليوم " لا يمكنني الرد على هذه الأنباء في ظل أن اللاعب ليس عضوا في فريقي وينتمي لفريق آخر".

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وتابع: "نعلم جيدا أن كهربا لاعب من طراز رائع لكن الأمور لا تسير هكذا، حتى الآن لم يتم عرض اللاعب على المدرب السويسري رينيه فايلر".

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وأضاف: "الجميع في الأهلي يعلم أن أي لاعب يتم عرضه أولا على المدرب الحالي وهو له حرية الاختيار سواء بضمه أو برفض الأمر".

وترددت في الأونة الأخيرة أنباء تشير إلى اقتراب الأهلي من التعاقد مع نجم نادي الزمالك محمود عبد المنعم كهربا، وانتقاله إلى القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكان كهربا ترك الزمالك وانتقل إلى أفيس البرتغالي في مفاجأة مدوية، قبل أن يخرج رئيس القلعة البيضاء ويؤكد أن انتقاله إلى الفريق البرتغالي باطل ويشير إلى أن ضم الأهلي له سيشهد مفاجآت كبيرة في الفترة المقبلة.

وعن إمكانية ضم نجم بيراميدز المعار إلى صفوف الجزيرة الإماراتي، البرازيلي كينو، قال عبد الحفيظ: " اللاعب مصاب في الفترة الحالية ولايمكن الحديث عنه في هذا التوقيت".