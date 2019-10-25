رياضة | سر غياب رونالدو عن قائمة يوفنتوس لمواجهة ليتشي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر غياب رونالدو عن قائمة يوفنتوس لمواجهة ليتشي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ماوريسيو ساري مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي قائمة الفريق الرسمية لمواجهة نادي ليتشي القادمة في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

قائمة يوفنتوس لمواجهة ليتشي بالدوري الإيطالي

حراسة المرمى: بوفون، تشيزني، بينسوليو

خط الدفاع: دي تشيليو، دي ليخت، بونوتشي، أليكس ساندرو، دانيللو، روجاني، ديميرال

خط الوسط: بيانيتش، خضيرة، ماتويدي، إيمري تشان، رابيو، بينتانكور

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خط الهجوم: ديبالا، كوادرادو، هيجواين، بيرنارديسكي، ماركو أوليفيري، هان.

السبب وراء غياب رونالدو عن قائمة يوفنتوس

وشهدت قائمة يوفنتوس لمواجهة ليتشي بالدوري الإيطالي غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن كريستيانو رونالدو غاب عن قائمة يوفنتوس اليوم بسبب رغبة ساري في منحه بعض الراحة للفترة القادمة.

موعد مباراة يوفنتوس وليتشي بالدوري الإيطالي

ويستعد نادي يوفنتوس لمواجهة نظيره نادي ليتشي غدا السبت 26 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.