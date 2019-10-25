رياضة | الأهلي يحسم مصير 4 لاعبين

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رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على التجديد لرباعي الفريق أحمد فتحي، شريف إكرامي، وليد سليمان، حسام عاشور في الفترة القادمة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر": تاريخ الرباعي يجعلهم محل تقدير من الجميع، عاشور فاز بكافة البطولات مع الأهلي منذ 2002 وله دور كبير في النادي.

واضاف: "وليد سليمان قام بدور رائع معنا في الفترة الماضية، ولعب فترة طويلة وهو مصاب في الركبة ورفض إجراء الجراحة لحين الانتهاء من بطولة أفريقيا، ولكن التجديد في الأهلي يتم وفقاً لأمرين الأول حسب رؤية الجهاز الفني والثاني يعود للإدارة، ولم يتم الحديث عن أي من الأمرين حتى الآن.

وتابع عبد الحفيظ: أحمد حمدي لم يرحل للجونة لقطع الطريق عن الزمالك، كانت هناك عروض خارجية للاعب ولكن الأمور لم تحسم بشكل رسمي ولكن عرض الجونة كان رسمي ووافقنا عليه.