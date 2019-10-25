رياضة | أوراوا يفقد 3 لاعبين أمام الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوراوا يفقد 3 لاعبين أمام الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن الفريق الأول للكرة بنادي أوراوا الياباني سيفتقد لخدمات ثنائي اللاعبين، تاكويا أوكي، ويوكي موتو في نهائي دوري أبطال آسيا 2019 أمام الهلال، إلى جانب غياب نيشيكاوا شوساكا حارسه؛ بسبب تراكم البطاقات.

ويستضيف الهلال فريق أوراوا ريد الياباني، يوم 9 نوفمبر المقبل، على ملعب محيط الرعب، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، فيما سيقام لقاء العودة يوم 24 نوفمبر.

وأعلن نادي أوراوا عبر موقعه الرسمي، أن الكشف الطبي الذي خضع له مدافعه تاكويا أوكي، بين تعرضخ لإصابة قوية في الكاحل، ستبعده عن الملاعب لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، مما يعني تأكد غيابه عن مباراة ذهاب النهائي الآسيوي في الرياض.

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وأوضح أوراوا، أن الفحوصات الطبية أثبتت حاجة تاكويا أوكي للخضوع إلى برنامج علاجي لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع،؛ إذ ربط الجهاز الطبي مدة غيابه باستجابته للعلاج، مما يعني غيابه مباراة ذهاب النهائي الآسيوي.

وكشف موقع "كالتشيو ماتومي" المهتم بأخبار الكرة اليابانية، عن تعرض المهاجم يوكي موتو عبارة لخلع في منطقة الكتف، بالإضافه إلى حاجه المهاجم إلى الراحو لمدة تتجاوز الشهر للتعافي التام، وبناء على ذلك سيغيب بشكل شبه مؤكد عن مواجهتي النهائي.

وضرب نادي أوراوا ريد الياباني موعدًا مع الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا، عقب تحقيقه فوزا ثمينا أمام جوانجزو إيفرجراند الصيني بثلاثة أهداف دون رد، من إجمالي مبارتي الذهاب والإياب، فيما خطف الهلال بطاقة التأهل إلى نهائي الحلم، عقب فوزه على السد القطري بمجموع اللقائين بنتيجة 4-1.