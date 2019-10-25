رياضة | إحصائية مذهلة لثلاثي هجوم ليفربول قبل موقعة توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحصائية مذهلة لثلاثي هجوم ليفربول قبل موقعة توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نشرت شبكة "اوبتا" العالمية للإحصاء إحصائية لثلاثي هجوم فريق ليفربول الإنجليزي قبل موقعة توتنهام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".
إحصائية ثلاثي الهجوم
محمد صلاح:
لعب مع الفريق 4701 دقيقة
سجل 30 هدف
صنع 15 أسيست
قام بعمل 25 صناعة فرص للتهديف
هدف/أسيست كل 104 دقيقة
ساديو ماني:
لعب مع الفريق 4680 دقيقة
سجل 31 هدف
صنع 7 أسيست
قام بعمل 10 صناعة فرص للتهديف
هدف/أسيست كل 123 دقيقة
روبيرتو فيرمينو:
لعب مع الفريق 3939 دقيقة
سجل 16 هدف
صنع 14 أسيست
قام بعمل 19 صناعة فرص للتهديف
هدف/أسيست كل 131 دقيقة
موعد مباراة ليفربول و توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز
ومن المقرر أن تقام نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح و نظيره فريق توتنهام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول في تمام الساعة السادسة و النصف مساءا بتوقيت القاهرة.
موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
يدحل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المباراة وهو يمتلك 25 نقطة في صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج بينما يمتلك نظيره نادي توتنهام 12 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.