رياضة | الكشف عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر بالدوري السعودي والتشكيل المتوقع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر بالدوري السعودي والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الهلال السعودي لمواجهة نظيره نادي النصر يوم الأحد القادم 27 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي الممتاز.

موعد مباراة الهلال والنصر وملعب اللقاء

وستلعب مباراة الهلال والنصر يوم الأحد في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق مساءا بتوقيت القاهره والثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية على استاد جامعة الملك سعود.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

ويمكن مشاهدة مباراة النصر والهلال يوم الأحد بالدوري السعودي على قناة السعودية الرياضية "KSA SPORTS".

تشكيلة نادي النصر المتوقعة ضد الهلال

حراسة المرمى: براد جونز

خط الدفاع: سلطان الغنام، هوساوي، مايكون، عبدالرحمن العبيد، عبدالله مادو

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خط الوسط: بيتروس، مختار علي، جوليانو، نور الدين أمرابط

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله

تشكيلة نادي الهلال المتوقعة ضد النصر

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: محمد البريك، جانغ هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني

خط الوسط: عبدالله عطيف، سلمان الفرج، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفينكو

خط الهجوم: أندرية كاريلو، بافيتمبي جوميز

ترتيب الفريقين بالدوري السعودي

ويتواجد نادي الهلال في صدارة جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة، بينما يحتل النصر المركز السادس برصيد 11 نقطة من أصل 7 مباريات خاضها الفريقين في الدوري.