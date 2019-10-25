رياضة | مفاجأة.. تاريخ من "الكوارث" لحكم ديربي الرياض بين الهلال والنصر

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تاريخ من "الكوارث" لحكم ديربي الرياض بين الهلال والنصر
وينتظر عشاق كرة القدم السعودية ديربي الرياض بين فريق الهلال، وغريمه التقليدي النصر، يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019، على ملعب جامعة الملك السعود "محيط الرعب"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكشفت تقارير صحفية عن العديد من الأخطاء التحكيمية التي وقع فيها الحكم الأسباني ألفونسو ألفاريز، خلال إدارته للمباريات، في الملاعب الإسبانية.
وأوضحت التقارير أن ألفاريز ارتكب العديد من الفضائح التحكيمية في مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، والتي انتهت بفوز الملكي بثلاثة أهداف مقابل إثنين، في الموسم الرياضي 2008-2009، والتي على أثرها تم إيقاف الحكم الأسباني لمدة 5 أسابيع كاملة.
وبعد هذه الواقعة بتسع سنوات منع ألفاريز من التحكيم الميداني؛ لفشله في تجاوز الاختبارات البدنية، وعين حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو "الفار".
يذكر أن آخر مباراة أدارها ألفونسو ألفاريز، كحكم ساحة، كانت بتاريخ 20 مايو 2018، أي قبل 17 شهرًا تقريبًا من الآن.
من المقرر أن تقام مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة، السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مصر، والساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.
ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية، في المركز السادس برصيد 11 نقطة.