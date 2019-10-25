رياضة | مفاجأة.. تاريخ من "الكوارث" لحكم ديربي الرياض بين الهلال والنصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. تاريخ من "الكوارث" لحكم ديربي الرياض بين الهلال والنصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة الهلال والنصر، تحكيميا إلى الحكم الأسباني ألفونسو ألفاريز، وسيعاونه إبراهام ألفاريز كانتون، مساعد أول، وروبيرتو ألونسو، كمساعد ثاني.

تاريخ من "الكوارث" لحكم ديربي الرياض بين الهلال والنصر



وينتظر عشاق كرة القدم السعودية ديربي الرياض بين فريق الهلال، وغريمه التقليدي النصر، يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019، على ملعب جامعة الملك السعود "محيط الرعب"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.