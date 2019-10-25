شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يبدأ تدريباته استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استهل منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم، استعداده لبطولة الأمم الإفريقيه للشباب تحت ٢٣ سنة، التي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بمران قوي على الملعب الفرعي باستاد القاهرة.

شارك في المران جميع اللاعبين المختارين بمن فيهم مصطفى محمد الذي شارك مع فريقه الزمالك أمس في البطولة الإفريقية.

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وبدأ شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب، بمحاضرة استمرت قرابة نصف الساعة دار مضمونها حول أهمية المرحلة وأن مجهود الشهور الماضية لابد أن يترجم بتحقيق الهدف وهو التأهل أولا لطوكيو ثم الفوز بالبطولة.

كما شرح غريب للاعبين طبيعة الفترة القادمة واختيار القائمة النهائية يوم 29 أكتوبر والبرنامج كاملا وحتى يوم 22 نوفمبر موعد المباراة النهائية.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة بين اللاعبين اطمأن خلالها على جميع العناصر، كما خضع رباعي حراس المرمي لمران قوي تحت إشراف أسامة عبدالكريم، مدرب الحراس.

من جانبه أكد معتمد جمال، المدرب العام، أن الأمور تسير على نحو طيب بداية من التزام الجميع في المران الأول بالرغم من أن المعسكر مفتوح.