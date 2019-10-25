شكرا لقرائتكم خبر عن شارابوفا وميدفيديف ضمن الفريق الروسى لأوليمبياد طوكيو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتمع الاتحاد الروسى للتنس في مقر إقامة كأس الكرملين من أجل مناقشة قائمة المرشحين لتمثيل فرق التنس الروسية في 2020، حيث تقام دورة الألعاب الأوليمبية في العاصمة اليابانية طوكيو.

ماريا شارابوفا نجمة كرة المضرب والمصنفة الأولى عالمياً سابقاً، ستكون ضمن خيارات ممثلى التنس الروسى في دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة «طوكيو 2020».

وإلى جانب شارابوفا هناك أسماء لامعة أخرى ستذهب إلى اليابان للمشاركة في أوليمبياد طوكيو، أبرزهن: إيلينا فيسينينا، سفيتلانا كوزنتسوفا، إيكاترينا ماكاروفا، لاعبة الزوجى ذات الخبرة الكبيرة، داريا كاساتكينا، أناستازيا بافليوتشينكوفا، وفيرا زفوناريفا.

أما فريق الرجال الروسى فيتصدر القائمة، وفيه النجم دانييل ميدفيديف، المصنف الرابع عالميا، والمتوج مؤخراً بلقب بطولة شنغهاى لتنس الأساتذة فئة الألف نقطة.

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الفريق سيضم أيضا: كارين خاشانوف، أندريه روبليف، إيفينى دونسكوى، بافيل كوتوف، كونستانتين كرافتشوك، تيموراز غاباسفيلى وألين ألكس زاكفيلى.

ويبحث الروس عن حصد ميدالية أوليمبية في طوكيو 2020، حيث سيكون النجم دانييل ميدفيديف حامل أحلام الدب الروسى في بلاد الساموراى، للصعود لمنصات التتويج والحصول على الذهب أو حصد ميدالية على الأقل. يُذكر أن الروسى ميدفيديف كان قد أحرز لقب دورة شنغهاى، ثامنة دورات الماسترز للألف نقطة، بفوزه على زفيريف 6-4 و6-1 في المباراة النهائية، محققاً رابع ألقابه هذا العام بعد سينسيناتى الأمريكية (أول لقب له في دورات الماسترز)، وسان بطرسبورج الروسية وصوفيا البلغارية.

ميدفيديف المتوج بلقب شنغهاى قرر مؤخراً الانسحاب من اللعب في مسقط رأسه ببطولة كأس الكرملين في العاصمة الروسية موسكو رسمياً.

دانييل ميدفيديف تخطى اللعب في كأس الكرملين في موسكو لأول مرة في مسيرته، بسبب حالة الإجهاد التي يعانى منها في ظل تلاحم الموسم، ورغبته في الحصول على راحة قبل منافسات ختام الموسم.

الروسى هو أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالى، بعد ويمبلدون، حيث وصل لستة نهائيات متتالية في بطولات رابطة لاعبى التنس المحترفين، حيث جمع ما يكفى من النقاط ليحتل المركز الثالث في سباق التاهل واللعب في البطولة الختامية بلندن، خلف رفائيل نادال ونوفاك دجوكوفيتش.