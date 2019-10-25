شكرا لقرائتكم خبر عن طرق التأهل إلى النسخة الجديدة لكأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية عن طرق التأهل إلى النسخة الموسعة لكأس العالم للأندية، حسب مستند حصلت عليه من مناقشات الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) مع الاتحادات القارية الستة.

وقالت إن البطولة التى ستقام كل 4 سنوات بحضور 24 فريقا بداية من نسخة 2021 فى الصين، سيتأهل لها فرق لم تحصل على بطولة قارية فى الـ4 سنوات الفاصلة بين كل نسخة، أو الـ4 سنوات السابقة لنسخة 2021.

ووصف التقرير التأهل من أفريقيا بأنه الأبسط، حيث سيتأهل طرفا نهائى نسخة 2021، مع مباراة فاصلة بين الخاسرين فى نصف النهائى فى نفس النسخة ليتأهل 3 فرق إلى البطولة.

ويريد «كاف» عدم مشاركة أكثر من فريقين من نفس البلد فى البطولة، وسيحدد الاتحاد القارى طريقة تنفيذ ذلك الشرط لاحقا.

فيما ستشارك أوروبا بـ8 فرق، حيث سيتأهل كل الفائزين بدورى الأبطال والدورى الأوروبى بين عامى 2018 و2021 إلى البطولة.

ولكن ماذا لو فاز فريق بالدورى الأوروبى ودورى الأبطال خلال الفترة بين 2018 و2021، سيشارك فى البطولة ويترك بطاقة خالية لآخر وصيف فى دورى الأبطال.

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سيتأهل من القارة الأمريكية الجنوبية 6 أندية، وهم أبطال كوبا ليبرتادوريس وكوبا سودامريكانا لنسختى 2019 و2020، دون تحديد لطريقة تأهل الناديين الآخرين.

فيما سيتأهل من قارة آسيا 3 أندية، هم بطلا نسخة 2019 و2020 من دورى الأبطال، بجانب الفائز من لقاء فاصل بين وصيفى النسختين، وفى حال حصول فريق واحد على لقبى النسختين يتأهل الوصيفان إلى كأس العالم للأندية.

ويتمسك الآسيويون بمشاركة فريقين من كل دولة على الأكثر فى كأس العالم للأندية.

إذًا فى حال كان بطلا 2019 و2020، والوصيفان، من نفس الدولة، سيلعب الخاسران من نصف النهائى فى 2020 مباراة فاصلة لتحديد المتأهل.

ومن قارة الكونكاكاف، سيتأهل 3 فرق، منها طرفا نهائى 2021. ولم يحدد الاتحاد طريقة تأهل الفريق الثالث، فى حين قرر كونكاكاف أن يشارك فريقان من أى دولة على الأكثر فى كأس العالم للأندية.

القارة الوحيدة التى لا تضمن مكانا فى البطولة، حيث سيواجه بطل القارة فى 2021 بطل الدورى الصينى مستضيف البطولة.

ومن المقرر أن تقام نسخة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد فى الفترة من 17 يونيو إلى 4 يوليو 2021.

وتستضيف قطر كأس العالم للأندية النسختين المتتاليتين عامى 2019 و2020 بمشاركة سبعة أندية.