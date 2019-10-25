شكرا لقرائتكم خبر عن فوزى البنزرتى مديرًا فنيًا للمنتخب الليبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الليبى لكرة القدم أنه تعاقد مع المدرب التونسى فوزى البزرتى لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد.

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وأوضح الاتحاد في بيان على صفحته الرسمية على فيس بوك: «سيقود البنزرتى الفريق الليبى في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أفريقيا للأمم في الكاميرون 2021، مشيرا إلى أن أول مباراة رسمية لفوزى البنزرتى مع المنتخب الليبى ستكون ضد المنتخب التونسى في الجولة الأولى للتصفيات خلال شهر نوفمبر القادم.

وسبق للبنزرتى تدريب المنتخب التونسى من يوليو إلى أكتوبر 2018 خلفا لنبيل معلول في تجربة ثالثة مع منتخب نسور قرطاج لم تعمر طويلا على غرار التجربتين السابقتين.

وفى سنة 1994 أشرف البنزرتى على المنتخب التونسى في لقاء واحد ضمن نهائيات كأس أمم أفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية حاليا (1-1) خلفا للمدرب يوسف الزواوى، فيما استمرت التجربة الثانية شهرين (نوفمبر 2009 حتى يناير 2010).