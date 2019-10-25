شكرا لقرائتكم خبر عن «خليلوزيتش» يبحث عن هداف لمنتخب المغرب فى أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بهدف العثور على مواهب جديدة توجه البوسنى وحيد خليلوزيتش، المدير الفنى لمنتخب المغرب، إلى قارة أوروبا، من أجل القيام بجولة استكشافية للعثور على موهبة جديدة لتنشيط هجوم الأسود.

وستكون المحطة الأولى لخليلوزيتش في فرنسا لمتابعة منير شويعر المحترف في صفوف لانس، وبعدها سيرحل صوب هولندا لمتابعة بعض اللاعبين المحترفين، وفى مقدمتهم أمير عبدالسلام لاعب جرونيجين، والذى اختار اللعب للمغرب في المستقبل، كما يتابع وحيد، يوسف العربى لاعب أوليمبياكوس اليونانى، قبل أن يحط الرحال في إسبانيا لمعرفة موقف أيوب أبوعلام لاعب ريال مدريد، الذي لم يعلن قراره بعد بشأن المنتخب الذي سيمثله.

وكان المنتخب المغربى قد عجز خلال الفترة الماضية، عن تسجيل أكثر من هدف واحد، حتى سجل هدفين في مرمى الجابون في المباراة الودية التي انتهت بخسارة الأسود بنتيجة 2-3، لتتنفس الجماهير المغربية الصعداء بعد التغييرات الفنية التي حدثت.