شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الإسماعيلى: أعتذر ولم أقصد الإساءة.. تصرفاتى نتاج غيرتى على الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم محمد فوزى، حارس مرمى الفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى، اعتذارًا عما بدر منه من تجاوزات تجاه الجهاز الفنى للفريق بقيادة الصربى ميودراج يسيتش.

ونشر «فوزى» اعتذارًا، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، لجماهير الإسماعيلى ومجلس إدارته والجهاز الفنى واللاعبين، مؤكدا عدم تكرار ما فعله من تجاوزات مرة أخرى.

وأوضح أنه يلقى معاملة حسنة من الجميع داخل النادى، خاصة من سعفان الصغير، مدرب حراس المرمى، الذي يعامله معاملة الأب لابنه، وأنه لم يقصد الإساءة نهائيًا، بل جاءت تصرفاتى بسبب غيرتى على اسم ومكانة النادى وطموحى في المشاركة دومًا مع الفريق وتحقيق الانتصارات التي تنتظرها جماهير الإسماعيلى العظيمة في كل ربوع الأرض.

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وكان محمد فوزى هاجم الجهاز الفنى للدراويش، عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، بعدما أُبلِغَ بالتدريب منفردًا.

من ناحية أخرى، قال الدكتور أكرم عبدالعزيز، رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، إن أسامة إبراهيم، الظهير الأيمن، تعرّض لشد خفيف في العضلة الخلفية. وأضاف «عبدالعزيز»: «اللاعب إصابته طفيفة، سينتظم بالتدريبات الجماعية بعد انتهاء راحة الفريق».

يذكر أن الجهاز الفنى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش منح لاعبيه راحة سلبية لمدة أسبوع، بعد تأجيل مسابقة الدورى وعدم وجود ارتباطات رسمية خلال الفترة الحالية.

من جهته، أبدى الناميبى بنسون شيلونجو، مهاجم الإسماعيلى، سعادته بالمساهمة في قيادة فريقه لانتصار على الجزيرة الإماراتى في ذهاب دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.