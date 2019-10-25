شكرا لقرائتكم خبر عن «الضبعة» يُجهز الاتحاد لمواجهة المحرق البحرينى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفنى للفريق الأول بنادى الاتحاد السكندرى على خوض مباراة ودية مع شباب الضبعة مدتها 110 دقائق، بواقع 55 دقيقة لكل شوط وذلك للوقوف على مستوى اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة مع المحرق البحرينى المحدد لها 3 نوفمبر القادم بالإسكندرية.
وجاء القرار حتى لا يفقد لاعبو الفريق حساسية المباريات في ظل القرار الأخير بتأجيل منافسات الدورى الممتاز وعدم إقامة مباراة الفريق مع نظيره حرس الحدود، والتى كان مقررا لها استاد المكس الخميس الماضى.
وكان مسؤولو نادى الاتحاد برئاسة محمد مصيلحى، قد استقروا من خلال الاجتماع الأمنى على حضور 5 آلاف مشجع لمباراة المحرق البحرينى بالبطولة العربية للأندية.
وكلفت إدارة النادى، اللواء عبدالجليل إمام، مدير الكرة، بالتنسيق مع الجانب البحرينى بشأن كل الأمور الخاصة بإجراءات الوصول والإقامة بالتدريب على استاد الإسكندرية بعد نجاح الإدارة في الاتفاق مع الجهات الأمنية على الملعب الذي تقام عليه المباريات وتحديد عدد المشجعين بألا يتجاوز 5 آلاف مشجع.
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