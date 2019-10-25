شكرا لقرائتكم خبر عن «الشباب» والجامعة العربية تدعمان المهرجانات الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنظم وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة العامة للنشاط الطلابى الجامعى برئاسة الدكتور أحمد عبدربه، فعاليات البرنامج المتقدم الثالث لإعداد وصقل الكوادر العربية لمصممى العروض الرياضية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وجامعة الدول العربية، وذلك خلال الفترة من 27 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2019 بالمركز الأوليمبى بالمعادى في تمام السادسة مساء.

يشارك في فعاليات البرنامج 10 دول عربية، بإجمالى عدد 60 دارسا من مختلف الدول العربية.

يهدف البرنامج إلى إعداد وصقل كوادر عربية لها القدرة على تنظيم وإدارة المهرجانات الرياضية الكبرى، وأيضا التعرف على كل ما هو جديد من نظم وأساليب متطورة وحديثة في مجال العروض الرياضية، وتبادل الخبرات ودعم أواصر الصداقة بين الدول العربية، وإثراء حركة العروض الرياضية العربية، وزيادة القدرة على الابتكار والإبداع في تنظيم المهرجانات الرياضية.