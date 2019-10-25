شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس 90 دقيقة بين «صبحى» و«الجناينى» فى «السلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ناقش الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مع عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية، استعدادات المنتخب الأوليمبى للبطولة الأفريقية المؤهلة أوليمبياد طوكيو 2020، وذلك خلال تواجده معه في مقصورة استاد السلام، أمس الأول، لمشاهدة مواجهة الزمالك وجينيراسيون التي شهدت تأهل ممثل مصر إلى دور المجموعات في البطولة الإفريقية.

وسيطر الاهتمام على مشاهدى المباراة لحديث وزير الرياضة ورئيس الجبلاية والذى جاء حماسيًا في اللقطات التي أظهرت الثنائى خلال اللقاء، وفسر البعض ذلك بأن الحديث كان يتعلق بتأجيل الدورى، خاصة أنها المرة الأولى التي يجتمع فيها الثنائى بعد عودة الجناينى من رحلة عمل بأمريكا.

وأكد وزير الرياضة والجناينى أن أغلب حديثهما كان متعلقًا بمتابعة المباراة والاتفاق على عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة لبحث الاستعدادات لاستضافة البطولة الأفريقية المقررة من 8 إلى 28 نوفمبر المقبل، وكيفية تحفيز المنتخب للفوز بالبطولة والتأهل للأوليمبياد، مع وعد وزارى بمفاجآت لأبناء شوقى غريب لتحفيزهم على التأهل لطوكيو 2020.

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وعلمت «المصرى اليوم»، خلال رصدها لكواليس الـ90 دقيقة التي جمعت صبحى والجناينى، أن الحديث تطرق لتأجيل الدورى، خاصة أن اللجنة الخماسية كانت ترفض قرار تأجيل مباراة الأهلى والجونة التزامًا بما أعلنته في بداية الموسم عن التعهد بالالتزام بانتظام المسابقة إلا في حال وجود تعليمات أمنية، وهو الأمر المثبت في آخر الجدول المرسل للأندية والتأكيد على أن الجبلاية وافقت على تأجيل الدورى، بناءً على ما جاء في خطاب الوزارة، في ظل مراعاة الصالح العام والتعليمات الأمنية.

وأبدى الجناينى، خلال جلسته مع الوزير، اندهاشه من موقف محمود الخطيب، رئيس الأهلى، الذي كان على علم تام بالتعليمات الأمنية الخاصة بتأجيل القمة قبلها بـ3 أيام، ورغم ذلك أصدر بيانًا هاجم فيه قرار اتحاد الكرة بتأجيل القمة وإصدار بيان التأجيل «منتصف الليل»، رغم علمه الشديد بمن أصر على إصدار البيان في هذا التوقيت، فضلًا عن توجيه بيان الأهلى الشكر للأمن وتحميل المسؤولية لاتحاد الكرة، على خلاف الحقيقة.

واتفق صبحى والجناينى خلال حديثهما على أن كل الأطراف، بما فيها الأهلى والزمالك، فضلت الصالح العام، وتم إغلاق ملف الأزمة دون الدخول في تفاصيل من الرابح ومن الخاسر، والتأكيد على أن وزارة الرياضة واتحاد الكرة تجمعهما علاقات قوية بمجلسى الأهلى والزمالك ولا توجد أي أزمة، والجميع هدفه الصالح العام.

ومن جانبه، وجه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، التهنئة لرئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، المستشار مرتضى منصور، وجميع أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفنى والإدارى واللاعبين، بالصعود إلى دور المجموعات بالبطولة الأفريقية على حساب فريق جينيراسيون فوت.