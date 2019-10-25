شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف التركية تنتقد أداء «الننى» فى ليلة سقوط «بشكتاش» بالدورى الأوروبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقدت الصحف التركية أداء محمد الننى، نجم المنتخب الوطنى وفريق بشكتاش، وذلك بعد مواصلة سقوطه محليًّا وأوروبيًّا وتعرضه للخسارة الثالثة فى الدورى الأوروبى أمام سبورتنج براجا بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الدورى الأوروبى.

بهذه النتيجة، احتل بشكتاش المركز الأخير فى المجموعة الحادية عشرة بدون رصيد من النقاط، وارتفع رصيد براجا عند 7 نقاط فى المركز الثانى.

وقالت صحيفة «تاكازيم» التركية، إن الدولى المصرى شارك فى المباراة كاملة، ولكنه لم يقدم جديدًا مع فريق بشكتاش، حيث لم يظهر بالشكل المطلوب ولم يقدم أى إضافة منذ انضمامه قادما من صفوف أرسنال الإنجليزى فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتعد هذه المباراة هى رابع مباراة يخسرها بشكتاش فى وجود محمد الننى من أصل 5 لقاءات شارك فيها الدولى المصرى، حيث خسر الفريق التركى فى 4 مباريات وتعادل فى مباراة.

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ومنذ قدوم الننى لصفوف بشكتاش فى نهاية الميركاتو الصيفى، خاض الفريق التركى 8 مباريات، تعرض للخسارة فى 5 مباريات وتعادل فى مباراتين وفاز فى مباراة واحدة خلال مشاركاته فى بطولتى الدورى التركى والدورى الأوروبى.

وقالت صحيفة «الزمان» التركية، إن الننى شارك فى المباراة كاملة وحصل على تقييم ٦.٦، وسدد كرة واحدة فقط كانت بعيدة عن المرمى.

وأضافت الصحيفة أن الفرعون المصرى مرر 44 تمريرة بنسبة دقة 97%، وهو أكثر لاعبى الفريقين إرسالا للتمريرات، وله مراوغة واحدة، وفاز بصراع فضائى واحد فقط.

كان الننى قد انتقل إلى صفوف بشكتاش بناء على رغبة الإسبانى أوناى إيمرى، المدير الفنى لفريق أرسنال، الذى رفض استمراره ضمن الجانرز لعدم الحاجة إلى خدماته، وعلى إثر ذلك رحل نجم المنتخب الوطنى إلى الدورى التركى.

وأشارت تقارير تركية إلى رغبة اللاعب فى الرحيل عن الدورى التركى لعدم شعوره بالراحة والانسجام مع فريق بشكتاش، وذلك لعدم تأقلمه على أجواء الدورى التركى.

يذكر أن الننى كان قد ارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى صفوف ميلان الإيطالى خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، حيث رصدت إدارة النادى مبلغ 15 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات الفرعون.