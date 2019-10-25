شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة البداية أمام مازيمبي بالكونغو.. ترتيب مباريات الزمالك بمجموعات دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على حساب ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس، على استاد السلام، في إياب دور الـ32ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبتلك النتيجة يتأهل الزمالك لدور المجموعات بالبطولة حيث أوقعته القرعة بالمجموعة الأولى مع أندية مازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الأنجولي وزيسكو الزامبي.

ومن المنتظر أن يكون ترتيب لقاءات الزمالك بالمجموعة كالتالي:

- مازيمبي الكونغولي في ملعبه بالكونغو أحد يومي 29 و30 نوفمبر المقبل.

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- أول أغسطس الأنجولي في مصر، أحد يومي 6 أو7 ديسمبر المقبل.

- زيسكو الزامبي في ملعبه، أحد يومي 27 أو28 ديسمبر المقبل.

- زيسكو الزامبي في مصر، أحد يومي 14 أو15 فبراير المقبل.

- مازيمبي الكونغولي في مصر، أحد يومي 21 أو22 فبراير المقبل.

- أول أغسطس الأنجولي على ملعبه، أحد يومي 6 أو7 مارس المقبل.