شكرا لقرائتكم نتائج الجولة الثانية بدورى الكرة النسائية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيمت مباريات الجولة الثانية لبطولة دوري الكرة النسائية، اليوم الجمعة، والتى شهدت الاكتفاء بخوض 3 مباريات مع تأجيل مباراة واحدة بين المعادى والطيران.

وجاءت نتائج مباريات دورى الكرة النسائية كالتالى: تعادل وادي دجلة مع الترام 2/2. فوز المؤسسة علي صيد المحلة 0/5. Advertisements فوز بشتيل علي الاميرية 0/2. وتاجلت مباراة المعادي واليخت أمام الطيران بسبب أجراء الجمعية العمومية لنادي المعادي واليخت.

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