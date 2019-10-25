شكرا لقرائتكم الاهلى يبدأ معسكره الخارجى عقب عودة رينيه فايلر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويقضي فايلر أجازة لعدة ايام في سويسرا خاصة وأنه لم يسافر إلى بلاده من توليه تدريب الاهلي أوائل سبتمبر الماضي ثم سيبدأ الاهلي معسكره الخارجي الذى سيكون في الإمارات بنسبة كبيرة للغاية ويستمر لمدة أسبوع.
ويعقد مسئولو الاهلي مع رينيه فايلر من أجل الترتيب للفترة المقبلة التى لن تشهد ارتباطات رسمية، بعدما قرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس ومباريات الأسبوع السادس لمسابقة الدورى الممتاز إلى ما بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة .
واتفق مسئولو الأهلى مع فايلر على إقامة معسكر خارجى فى الإمارات فى شهر نوفمبر المقبل يخوض خلاله مباراتين بدون عدد كبير من لاعبي الفريق لتواجدهم مع المنتخبين الأول والأولمبي، حيث يخوض المنتخب الأول مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في تصفيات أمم أفريقيا ( الكاميرون 2021) فيما سيخوض المنتخب الأولمبي تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى ستقام خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل بمصر.
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