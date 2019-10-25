شكرا لقرائتكم هل رحل أحمد حمدى للجونة بسبب الزمالك ؟ الأهلى يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إنه لا صحة لما يتردد عن رحيل أحمد حمدي للجونة بهدف منه حرمان الزمالك منه.
أضاف عبد الحفيظ فى تصريحات تلفزيونية : "وافقنا على عدد من العروض الخارجية لأحمد حمدي خلال السنوات الماضية، لكن لم تكن الأمور تتم، وعندما أتى عرض الجونة وافقنا على هذا العرض."
تابع : "العلاقة مع الجونة جيدة وهذا ما نتمناه مع كافة الأندية، وهدفنا دائمًا أن نكون في أفضل حال مع الجميع، بما في ذلك المنافس المباشر الزمالك، أتمنى قبل أن أموت أن يقتنع الجميع بأن ما بيننا جميعًا منافسة فقط."
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