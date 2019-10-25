شكرا لقرائتكم مصطفى محمد: جميع لاعبى المنتخب الاولمبى هدفهم الفوز بأمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مصطفى محمد في تصريحات تلفزيونية لقناة "Time sport" قائلاً:"هدفنا جميعا هو الفوز بـ البطولة الافريقية التي ستقام على أرضنا ووسط جماهيرنا وفرحتنا لن تكتمل بالوصول للاولمبياد حال حصولنا على المركز الثاني أو الثالث للبطولة".
وأشار مصطفى محمد أن جميع اللاعبين على قلب رجل واحد متابعا:"كلنا خلعنا تى شيرتات الأندية وتركيزنا مع المنتخب وعلاقتنا جميعا جيدة ولا يوجد فرق بين لاعبي الاهلي أو الزمالك أوالاسماعيلي كلنا واحد".
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