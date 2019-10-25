شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يتحدث عن التجديد لرباعى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى ، أن الرباعى أحمد فتحي، شريف إكرامي، وليد سليمان، وحسام عاشور، لهم تاريخ كبير مع القلعة الحمراء يجعلهم محل تقدير من الجميع.

قال سيد عبدالحفيظ إن ملف التجديد لرباعي الأهلى لم يتم الحديث عنه في الوقت الحالي، كما أوضح أنه يتمنى دائمًا أن يكون على علاقة جيدة بالزمالك.

أضاف عبدالحفيظ فى تصريحات تلفزيونية "في النادي لا يوجد شخص يقوم بكل شيء، لكل فرد داخل النادي الأهلي دور يقوم به، وهذا الأمر يجعل النجاح سهل."

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وتابع: "حسام عاشور حصل على كافة البطولات التي فاز بها الأهلي منذ 2005 وحتى الآن، وله دور في جزء كبير من تاريخ الأهلي الأفريقي بالكامل."

وأكمل: "وليد سليمان قام بدور رائع معنا في الفترة الماضية، ولعب فترة طويلة وهو مصاب في الركبة ورفض إجراء الجراحة لحين الانتهاء من بطولة أفريقيا."

وواصل: "التجديد لكل لاعب داخل الأهلي يتم بناء على عنصرين، الأول جزء فني يخص الجهاز الفني، والثاني يخص إدارة النادي، ولم يتم الحديث عن أي من الأمرين حتى الآن."