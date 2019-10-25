شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة مفاوضات الأهلى مع كينو وكهربا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، حقيقة مفاوضات مسئولى القلعة الحمراء مع كينو جناج بيراميدز المعار إلى الجزيرة الإماراتى وكهربا لاعب أفيس البرتغالى.
أكد عبد الحفيظ فى تصريحات تلفزيونية أنه لا يتحدث عن لاعب ليس موجودا فى فريقه موضحا أن كهربا لاعب جيد لكن في البداية لم يتم طرح الأمر على المدير الفني،مشيرا إلى هناك تسلسل للأمور، ويجب عرض اللاعب على المدرب وهو صاحب الرأي الأول في هذا الأمر.
وتحدث عبد الحفيظ عن مفاوضات الأهلي مع البرازيلي كينو قائلا :" اللاعب مُصاب في الوقت الحالي."
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