شكرا لقرائتكم لاعب منتخب الشباب يتلقى 5 عروض للرحيل عن هيرتا برلين الألمانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يفاضل يوسف عبد المجيد لاعب نادي هيرتا برلين الألماني ومنتخب الشباب بين عدة عروض تلقاها خلال الفترة الماضية للرحيل عن فريقه خلال الفترة القادمة بعد مستواه الجيد مع ناديه حيث يتواجد يوسف عبد المجيد حالياً في معسكر منتخب الشباب وسيعود عقب إنتهاء معسكر منتخب الشباب إلى ألمانيا لإستكمال تجربته الأحترافية
وشهدت الفترة الماضية تلقي يوسف عبد المجيد الذى يعد من مواليد 2003 ويمتلك الجنسية الألمانية بجانب الجنسية المصرية عروض من أندية قوية أبرزها من أندية هانزا روستوك وبروان شفايج وفولسبورج وهانوفر 96 وسانت باولي.
ويُعد يوسف عبد المجيد من المواهب الصاعدة في نادي هيرتا برلين وكان أصغر لاعب يُشارك في موسم 2018 /2019 بدوري الدرجة الثالثة للناشئين بألمانيا وتوّج بلقب أفضل لاعب مع هيرتا برلين في أكثر من إستفتاء.
وتلقي يوسف عبد المجيد دعوة للإنضمام لمنتخب برلين كأحدى منتخبات المقاطعات التى يتم تشكيلها في المانيا لمراحل الناشئين، ورغم ذلك يتمنى اللاعب الصاعد صاحب الأصول المصرية الإنضمام لمنتخبات مصر الوطنية عبر المراحلة العمرية المختلفة تمهيداً لتمثيل منتخب مصر الأول.
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