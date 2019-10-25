شكرا لقرائتكم يانج أفريكانز يستقبل بعثة بيراميدز فور وصلوهم تنزانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص المسئولون بنادى يانج أفريكانز التنزاني، على الترحيب ببعثة فريق بيراميدز على طريقتهم الخاصة، فور وصولهم تنزانيا بعد رحلة سفر شاقة.

وأعرب مسئولو بيراميدز عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال من مسئولى الفريق التنزانى، ومن المقرر أن تقام مواجهة يانج أفريكانز يوم الأحد المقبل فى ذهاب دور الـ 32 الإضافى بالكونفدرالية الأفريقية.

وغادر فريق بيراميدز القاهرة فى الثامنة صباحًا لتصل البعثة منذ قليل إلى أراضى تنزانيا، ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الأخير قبل مواجهة يانج أفريكانز غدًا السبت.

وضمت قائمة بيراميدز فى رحلة تنزانيا كلاً من :

Advertisements

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومهدي سليمان وأحمد دعدور

خط الدفاع: عمر جابر ومحمد حمدي وطارق طه وعبد الله بكري وعلي جبر ورجب بكار وأحمد أيمن منصور

خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وإسلام عيسى ومحمود حمادة وأحمد توفيق

خط الهجوم: أحمد علي وجون أنطوي ودودو الجباس