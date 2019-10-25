يانج أفريكانز يستقبل بعثة بيراميدز فور وصلوهم تنزانيا...

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وغادر فريق بيراميدز القاهرة فى الثامنة صباحًا لتصل البعثة منذ قليل إلى أراضى تنزانيا، ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الأخير قبل مواجهة يانج أفريكانز غدًا السبت.
وضمت قائمة بيراميدز فى رحلة تنزانيا كلاً من :
حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومهدي سليمان وأحمد دعدور
خط الدفاع: عمر جابر ومحمد حمدي وطارق طه وعبد الله بكري وعلي جبر ورجب بكار وأحمد أيمن منصور
خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وإسلام عيسى ومحمود حمادة وأحمد توفيق
خط الهجوم: أحمد علي وجون أنطوي ودودو الجباس
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