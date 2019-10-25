شكرا لقرائتكم أحمد بن نصيب: لياقة اللاعبين خطر سيزعج النصر في الديربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد قائد النصر السابق أحمد بن نصيب أنه يخشى على فريقه من لياقة اللاعبين، مشيراً إلى أن إدارة ناديه لم تتوفق في التعاقد مع لاعبين محليين هذا الموسم.
وقال لـ"العربية.نت": في الموسم الماضي بدأ النصر بداية غير جيدة ولكن تغير الحال في الدور الثاني، وفي نهاية الموسم استغنت الإدارة عن عدد من اللاعبين المحليين، وكنا نتوقع أن يتم تعويضهم ولكن الإدارة لم تعوضهم بالتعاقد مع لاعبين محليين، وهو ما جعل المدرب يغير طريقته هذا الموسم مع الإصابات.
وأضاف: الهلال يملك بدلاء جاهزين ومستواه الفني واللياقي يتدرج من مباراة إلى مباراة بعكس النصر الذي لديه مشكلة كبيرة وخطر سيواجه الفريق في المباراة، بسبب اللياقة الضعيفة للاعبين وهو ما جعل المدرب يمنح اللاعبين يومين راحة بعد مباراة الرائد.
وأشار بن نصيب إلى أن غياب النيجيري أحمد موسى مهاجم النصر مؤثر للغاية، وزاد: غياب أحمد موسى مؤثر وتأثيره واضح للجميع وللأسف لا يوجد لاعب بديل جاهز يعوض غيابه وهو ما سيجعل فيتوريا يستمر على خطته التي خاضت لقاء الرائد.
وأوضح لاعب النصر السابق أن الهلال سيكون جاهزاً بدنياً كون مدربه نجح في عملية تدوير اللاعبين وتحقيق الفوز بأقل مجهود، وقال: مدرب الهلال نجح في عملية تدوير اللاعبين وهو ما جعله يحقق الفوز بأقل مجهود، ويعود ذلك كما ذكرنا سابقاً لوجود البديل الجاهز وهو ما خدم الهلال وساهم في نجاح طريقة مدربه.
وحول توقعه للنتيجة، ذكر: على الرغم من هذه الظروف إلا أن مواجهات الديربي لا تخضع للمقاييس الفنية ووضع الفريقين قبل اللقاء، وأتمنى الفوز للنصر ولكن أتوقعها تنتهي بالتعادل.
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