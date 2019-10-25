شكرا لقرائتكم عبدالعزيز الفيصل يوجه بالتحقيق في "مقاطع فيديو" جماهير الاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بالتحقيق في فيما تم تداوله حول دخول عددٍ من الجماهير في مباراة الاتفاق والعدالة بالدمام بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري المطلوبة.

وقالت هيئة الرياضة في بيان صحافي نشر يوم الجمعة عبر "تويتر" : إشارة إلى المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول دخول عدد من الجماهير في مباراة الاتفاق والعدالة التي أقيمت يوم الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري المطلوبة للحصول على الدعم المعلن في وقت سابق والبالغ مليون ريال.

وأضاف البيان: عليه فقد وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالتحقيق في ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة في هذا الخصوص.