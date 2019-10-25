شكرا لقرائتكم "الكونميبول": نهائي ليبرتادوريس سيقام في تشيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) يوم الجمعة إن نهائي كأس ليبرتادوريس للأندية سيقام الشهر المقبل في سانتياغو كما هو مخطط له من قبل، رغم أعمال الشغب التي ضربت العاصمة التشيلية خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال الكونميبول عبر حسابه على "تويتر": نؤكد من جديد التزامنا بالاحتفال بإقامة مباراة نهائية واحدة لكأس ليبرتادوريس للأندية في الاستاد الوطني في سانتياجو يوم 23 نوفمبر المقبل.

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وقال اليخاندرو دومينغيز رئيس الكونميبول لمحطة مونومينتال الإذاعية في باراغواي حيث مقر الاتحاد القاري إن سانتياغو لا تزال مقرا للمباراة النهائية بين فلامنغو البرازيلي وريفر بليت الأرجنتيني.

وقال دومينغيز في إشارة إلى الاحتجاجات العنيفة التي هزت المدينة لعدة أيام سيتعافون مما يحدث حاليا.

وكشف موقع الكونميبول عن تفاصيل شراء تذاكر المباراة وأعلن أنه سيتم تخصيص 12500 تذكرة لجماهير كل فريق، وبدأت الاحتجاجات التي قادها الطلاب قبل أسبوعين بسبب رفع أسعار المواصلات العامة ما أدى إلى اعتقال أكثر من 6000 شخص ومقتل 16 على الأقل في واحدة من أكثر دول المنطقة استقرارا وثروة.