لابا يسجل رباعية في فوز ساحق للعين على الفجيرة

اسماء السيد - حقق العين فوزا كاسحا 7-1 على الفجيرة، الذي كان البادئ بالتسجيل، بعد أن هز كودجو فو-دوه لابا الشباك أربع مرات في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الجمعة.
وواصل لابا مهاجم توجو تألقه بعد أن سجل في كل مباريات العين هذا الموسم في الدوري وتصدر ترتيب الهدافين بثمانية أهداف.
وصعد العين للمركز الثاني برصيد 12 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف الشارقة حامل اللقب الذي تعادل 2-2 مع حتا أمس الخميس.
وتوقف رصيد الفجيرة عند ست نقاط بعد تعرضه للهزيمة الثالثة في خمس مباريات.
وانتهى الشوط الأول 1-1 بعد أن تقدم الفجيرة عبر البرازيلي جوناثان بنيتز الذي أفلت من الرقابة لكن لابا تعادل بضربة رأس بعد ركلة ركنية قبل الاستراحة.
وكشر العين عن أنيابه في الشوط الثاني وأضاف لابا ثلاثية أخرى وجاء الهدف السابع من ركلة كعب جميلة كما ساهم مهند سالم وكايو كانيدو وجمال معروف في التسجيل.
وفي لقاء آخر تعادل بني ياس صاحب المركز الثامن 1-1 مع خورفكان القابع في المركز قبل الأخير.
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