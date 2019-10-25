شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر الأهلي الخارجي يبدأ بعد رحلة فايلر العائلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر النادي الأهلىعلى بدء معسكر الفريق الخارجي عقب عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق من رحلته الخارجية التى سيقوم بها مطلع نوفمبر المقبل.

وحصل فايلر على موافقة الاهلي بالسفر إلى سويسرا لقضاء إجازة عائلية لعدة أيام هناك مُستغلاً توقف الدوري بسبب إرتباط المنتخبين الأول والأولمبي بمباريات رسمية خلال نوفمبر المقبل.

ويقضي فايلر أجازة لعدة أيام في سويسرا خاصة وأنه لم يسافر إلى بلاده من توليه تدريب الاهلي أوائل سبتمبر الماضي، ثم سيبدأ الفريق الأحمر معسكره الخارجي الذى سيكون في الإمارات بنسبة كبيرة للغاية ويستمر لمدة أسبوع.

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ويعقد مسئولو الاهلي مع رينيه فايلر من أجل الترتيب للفترة المقبلة التى لن تشهد ارتباطات رسمية، بعدما قرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس ومباريات الأسبوع السادس لمسابقة الدورى الممتاز إلى ما بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة .

واتفق مسئولو الأهلى مع فايلر على إقامة معسكر خارجى فى الإمارات فى شهر نوفمبر المقبل يخوض خلاله مباراتين بدون عدد كبير من لاعبي الفريق لتواجدهم مع المنتخبين الأول والأولمبي، حيث يخوض المنتخب الأول مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في تصفيات أمم أفريقيا ( الكاميرون 2021) فيما سيخوض المنتخب الأولمبي تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى ستقام خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل بمصر.