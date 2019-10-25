شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد: لا يوجد تفرقة بين القطبين فى المنتخب.. وخلعنا قمصان الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك والمنتخب الاولمبي المصرى أن جميع لاعبي المنتخب هدفهم الاساسي الفوز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر المقبل، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

وأسفرت قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، والمجموعة الثانية ضمت نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا.

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وأوضح مصطفى محمد في تصريحات تلفزيونية لقناة "Time sport" قائلاً:"هدفنا جميعا هو الفوز بـ البطولة الافريقية التي ستقام على أرضنا ووسط جماهيرنا وفرحتنا لن تكتمل بالوصول للاولمبياد حال حصولنا على المركز الثاني أو الثالث للبطولة".

وأشار مصطفى محمد أن جميع اللاعبين على قلب رجل واحد متابعا:"كلنا خلعنا تى شيرتات الأندية وتركيزنا مع المنتخب وعلاقتنا جميعا جيدة ولا يوجد فرق بين لاعبي الاهلي أو الزمالك أوالاسماعيلي كلنا واحد".