شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج الجولة الثانية لدوري الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت مباريات الجولة الثانية لبطولة دوري الكرة النسائية، اليوم الجمعة، والتى شهدت الاكتفاء بخوض 3 مباريات مع تأجيل مباراة واحدة بين المعادى والطيران. وجاءت نتائج مباريات دورى الكرة النسائية كالتالى: وجاءت نتائج مباريات دورى الكرة النسائية كالتالى: تعادل وادي دجلة مع الترام 2/2. Advertisements فوز المؤسسة علي صيد المحلة 0/5. فوز بشتيل علي الاميرية 0/2. وتاجلت مباراة المعادي واليخت أمام الطيران بسبب أجراء الجمعية العمومية لنادي المعادي واليخت.

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