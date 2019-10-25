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تعرف على نتائج الجولة الثانية لدوري الكرة النسائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت مباريات الجولة الثانية لبطولة دوري الكرة النسائية، اليوم الجمعة، والتى شهدت الاكتفاء بخوض 3 مباريات مع تأجيل مباراة واحدة بين المعادى والطيران.

وجاءت نتائج مباريات دورى الكرة النسائية كالتالى:

تعادل وادي دجلة مع الترام 2/2.

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فوز المؤسسة علي صيد المحلة 0/5.

فوز بشتيل علي الاميرية 0/2.

وتاجلت مباراة المعادي واليخت أمام الطيران بسبب أجراء الجمعية العمومية لنادي المعادي واليخت.

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