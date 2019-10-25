شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو لـ"الخليج 365": قارنوا بين بدايات الزمالك مع جروس ومعىٌ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ "ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، على الهجوم الذى يتلقاه من قبل بعض جماهير الأبيض على مواقع التواصل الاجتماعى، بسبب تذبذب أداء الفريق فى المباريات الأخيرة سواء فى بطولتى الدورى الممتاز أو دورى أبطال إفريقيا.

وطالب ميتشو فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، من جماهير الزمالك أن تُقارن بين نتائج مباريات الفريق التى تحققت معه منذ أن تولى قيادة الأبيض رسميًا وبين ما تحقق فى أول 11 مباراة أيضًا مع السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى السابق للأبيض، مشددًا على أنهم سيجدو أن نتائج الفريق فى تحسن بالمقارنة بين الفترتين.

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وخاض ميتشو 11 مباراة مع الزمالك منذ توليه المسئولية حتى الآن، حقق خلالهم الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى مواجهة واحدة وهُزم فى مباراتين، مُحققًا الفوز بنسبة 73% من إجمالى مبارياته، بالإضافة إلى تحقيقه بطولة كأس مصر والتأهل إلى مرحلة المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، فى المقابل، جاءت نتائج الزمالك مع جروس فى أول 11 مباراة أيضًا، بواقع الفوز فى 6 مباريات والتعادل فى 4 مواجهات والهزيمة فى مباراة واحدة، مُحققًا الفوز بنسبة 55% من إجمالى مبارياته -ذلك وفقا لما أكده ميتشو-.

يذكر، أن الزمالك فاز على جينيراسيون فوت السنغالى، عليه بهدف دون رد، فى إياب دور الـ32 بالبطولة الإفريقية فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الخميس، على ستاد السلام، ليُعوض هزيمته فى مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.

وقال ميتشو فى حديثه لـ"الخليج 365" إنه لا يستطيع الحديث إلى وسائل الإعلام طبقاً لعقده مع القلعة البيضاء ولكن رداً على مختلف الأسئلة التى حدثت فى الفترة الأخيرة حول تذبذب الأداء فإنه يوضح الإحصائيات التى أرسلت له بشأن بدايات الفريق مع جروس وبدايات الفريق هذا الموسم تحت قيادته.