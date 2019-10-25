شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو لـ"الخليج 365": قارنوا بين بدايات الزمالك مع جروس ومعىٌ والان مع تفاصيل الخبر
وطالب ميتشو فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، من جماهير الزمالك أن تُقارن بين نتائج مباريات الفريق التى تحققت معه منذ أن تولى قيادة الأبيض رسميًا وبين ما تحقق فى أول 11 مباراة أيضًا مع السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى السابق للأبيض، مشددًا على أنهم سيجدو أن نتائج الفريق فى تحسن بالمقارنة بين الفترتين.
وقال ميتشو فى حديثه لـ"الخليج 365" إنه لا يستطيع الحديث إلى وسائل الإعلام طبقاً لعقده مع القلعة البيضاء ولكن رداً على مختلف الأسئلة التى حدثت فى الفترة الأخيرة حول تذبذب الأداء فإنه يوضح الإحصائيات التى أرسلت له بشأن بدايات الفريق مع جروس وبدايات الفريق هذا الموسم تحت قيادته.
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