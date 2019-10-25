الامارات | التعادل يحسم لقاء بني ياس وخورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل يحسم لقاء بني ياس وخورفكان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على موجهة بني ياس وضيفه خورفكان في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الشامخة ضمن الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.
وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 51 بعد تسجيل مدافع خورفكان، البرازيلي روبسون جانوارو هدفاً بالخطأ في مرماه.
وجاء الرد سريعاً بعد 4 دقائق فقط وتحديد في الدقيقة 55 من البرازيلي بيسمارك دي أراوخو من كرة رأسية.
ورفع "السماوي" رصيده إلى 6 نقاط بينما أضاف خورفكان النقطة الثانية.
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